Отримати послугу єМалятко в Україні наразі можна тільки офлайн. Для цьго потрібно подати відповідну заяву в пологовому будинку, де народилася дитина (до виписки), Центрі надання адмінпослуг або відділі РАЦСу (за місцем народження дитини або місцем реєстрації батьків).

Крім того, потрібно мати оригінали паспортів обох батьків та оригінал медичного свідоцтва про народження.

Якщо ви вирішили отримати послугу єМалятко, то доведеться надати скани, копію просто назвати або показати на телефоні таку інформацію:

податковий номер обох батьків;

свідоцтво про шлюб;

унікальний номер запису у реєстрі (УНЗР) хоча б одного з батьків;

номер рахунку у форматі IBAN — для замовлення допомоги при народженні.

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Адміністратор самостійно заповнить електронну заявку на порталі Дія. Після цього потрібно лише перевірити правильність внесених даних та поставити власний підпис на заяві.

Наразі послуга доступна у 32 містах, які можна переглянути за посиланням. Зокрема, сервіс єМалятко запрацював і в Києві.

Завдяки йому, заповнивши одну заяву, можна отримати 10 державних послуг, пов’язаних з народженням дитини.