Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Он заменил второго президента Украины Леонида Кучму, который несколько дней назад вышел из переговорной группы.

Но Леонид Кучма при этом отметил, что готов и дальше делиться опытом и консультировать участников переговорной группы для установления мира в Украине.

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Со своей стороны, Леонид Кравчук в видеообращении сообщил, что возглавил делегацию для того, чтобы ускорить мир на Донбассе.

— Время для отдыха не пришло. Я решил, если смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. И я буду делать это до последнего вздоха.

Леонид Кучма во второй раз возглавлял украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе с 3 июня 2019 года.

Но с 28 июля 2020 года он сообщил, что выходит из переговорной группы. Президент Владимир Зеленский после этого отметил, что роль второго главы государства была важной в Минском процессе и поблагодарил его за работу.