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Факты / Украина / Общество

Зеленский утвердил состав делегации на переговорах в Минске

Состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе для переговоров в Минске утвердил президент Владимир Зеленский.

Возглавляет украинскую делегацию второй президент Украины Леонид Кучма.

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В состав делегации также вошли:

  • Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель);
  • народный депутат Украины Александр Мережко (заместитель главы делегации);
  • заместитель министра развития экономики Юлия Свириденко (представитель в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам);
  • народный депутат Украины Андрей Костин (представитель в рабочей подгруппе по политическим вопросам);
  • заместитель министра обороны Украины Александр Полищук (представитель в рабочей подгруппе по вопросам безопасности);
  • народный депутат Украины Галина Третьякова (представитель в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

Кучма и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации.

Напомним, 22 апреля участники Трехсторонней контактной группы по Донбасса во время переговоров в формате видеоконференции договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения.

Источник: Офис президента

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