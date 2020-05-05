Зеленский утвердил состав делегации на переговорах в Минске

Состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе для переговоров в Минске утвердил президент Владимир Зеленский.

Возглавляет украинскую делегацию второй президент Украины Леонид Кучма.

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В состав делегации также вошли:

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель);

народный депутат Украины Александр Мережко (заместитель главы делегации);

заместитель министра развития экономики Юлия Свириденко (представитель в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам);

народный депутат Украины Андрей Костин (представитель в рабочей подгруппе по политическим вопросам);

заместитель министра обороны Украины Александр Полищук (представитель в рабочей подгруппе по вопросам безопасности);

народный депутат Украины Галина Третьякова (представитель в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

Кучма и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации.

Напомним, 22 апреля участники Трехсторонней контактной группы по Донбасса во время переговоров в формате видеоконференции договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения.