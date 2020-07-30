Перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Він замінив другого президента України Леоніда Кучму, який кілька днів тому вийшов з переговорної групи.
Але Леонід Кучма при цьому зазначив, що готовий і надалі ділитися досвідом та консультувати учасників переговорної групи задля встановлення миру в Україні.
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Зі свого боку, Леонід Кравчук у відеозверненні повідомив, що очолив делегацію для того, щоб прискорити мир на Донбасі.
– Час для відпочинку не настав. Я вирішив, якщо зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб прискорити мир на Донбасі. І я робитиму це до останнього подиху.
Леонід Кучма вдруге очолював українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі з 3 червня 2019 року.
Але з 28 липня 2020 року він повідомив, що виходить з переговорної групи. Президент Володимир Зеленський після цього зазначив, що роль другого глави держави була важливою у Мінському процесі та подякував йому за роботу.