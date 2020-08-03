Как происходит деление на четыре зоны адаптивного карантина

Показатели, по которым комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС определяет, в какой из эпидемических зон должен находится каждый район – это занятость коек, коэффициент выявления случаев и показатель динамики роста случаев.

Об этом сообщила Киевская школа экономики — автор эпидемиологической модели распространения Covid-19, по которой Минздрав прогнозирует развертывание эпидемии.

В районах красной зоны заполняемость коек пациентами с Covid-19 должна превышать 75%, а вклад района в показатели региона составлять до 50%.

Вклад районов оранжевой зоны в показатели региона составляет от 20% до 50%.

Желтый уровень устанавливается в районах, где заполнены 50-75% коек с пациентами с коронавирусом, а вклад района в показатели региона составляет от 5% до 20%.

К зеленой зоне относятся районы, в которых заполняемость коек пациентами с Covid-19 составляет менее 5%, а вклад района в показатели региона составляет до 50%.

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Как будет осуществляется переход

Каждую пятницу комиссия будет анализировать показатели инфицирования коронавируса в регионах и оправлять их в одну из четырех зон, в которых они будут находится неделю.

Переход в другую зону будет начинаться с понедельника, что дает властям на местах подготовиться.