Як відбувається розподіл на чотири зони адаптивного карантину

Показники, за якими комісія з питань ТЕБ ​​та НС визначає, в якій з епідемічних зон повинен перебувати кожен район – це зайнятість ліжок, коефіцієнт виявлення випадків і показник динаміки зростання випадків.

Про це повідомила Київська школа економіки – автор епідеміологічної моделі поширення Covid-19, за якою МОЗ прогнозує розгортання епідемії.

У районах червоної зони заповнюваність ліжок пацієнтами з Covid-19 повинна перевищувати 75%, а внесок району в показники регіону становить до 50%.

Внесок районів помаранчевої зони в показники регіону становить від 20% до 50%.

Жовтий рівень встановлюється в районах, де заповнені 50-75% ліжок з пацієнтами із коронавірусом, а внесок району в показники регіону становить від 5% до 20%.

До зеленої зони відносяться райони, в яких заповнюваність ліжок пацієнтами з Covid-19 становить менше 5%, а внесок району в показники регіону становить до 50%.

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Як відбуватиметься перехід

Щоп’ятниці комісія буде аналізувати показники інфікування коронавірусом у регіонах і відправляти їх в одну з чотирьох зон, в яких вони будуть перебувати тиждень.

Перехід в іншу зону буде починатися з понеділка, що дає владі на місцях підготуватися.