Чтобы четко поняли: Зеленский потребовал объяснить украинцам новый карантин

Глава государства Владимир Зеленский на совещании 3 августа потребовал от правительства четкой коммуникации с народом, чтобы украинцы понимали условия нового адаптивного карантина, который заработал с понедельника.

Кроме того, президент потребовал от Кабинета министров информацию о экономических мерах, направленных на помощь украинцам для защиты от негативного воздействия эпидситуации.

В Украине нужно подготовить условия для ученых, чтобы в будущем они имели возможность создавать лекарства и вакцины, добавил Зеленский.

Для этого должны быть решены вопросы с финансированием и оборудованием для украинских лабораторий, сказал президент.

Со своей стороны премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на совещании, что показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тыс. населения, заполненность коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской области и на Буковине — более 40%.

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Адаптивный карантин по-новому

В Украине с 3 августа начало действовать разделение на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

С понедельника самый опасный, красный уровень, установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области.