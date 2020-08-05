Верховный суд РФ отказался пересматривать решение о выселении общины Православной церкви Украины (ПЦУ) из Кафедрального собора князей Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе.

Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий настаивает, что это свидетельствует об ущемлении религиозных прав украинцев на территории аннексированного Крыма.

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— Украина в сотрудничестве с международными партнерами будет рассматривать вопрос усиления санкций против лиц, причастных к преследованиям ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма, — заявил министр по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины уверяют, что такое решение ознаменует ликвидацию украинской православной общины.

— Такое решение фактически означает полную ликвидацию местной украинской православной общины, что граничит с геноцидом, — отметили в ведомстве.

Кафедральный собор святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги

Помещение, в котором расположен собор еще 16 мая 2001 постановлением Верховной Рады АР Крым было передано Крымскому епархиальному управлению УПЦ КП в безвозмездное пользование до 2050 года.

В июне 2020 года Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики одобрил проект постановления о передаче собора в госсобственность Украины.

Источник: Министерство культуры и информационной политики, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий