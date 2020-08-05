Верховний суд РФ відмовився переглядати рішення про виселення громади Православної церкви України (ПЦУ) з Кафедрального собору князів Володимира та Ольги в окупованому Сімферополі.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій наполягає, що це свідчить про утиск релігійних прав українців на території анексованого Криму.

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– Україна у співпраці з міжнародними партнерами розглядатиме питання посилення санкцій проти осіб, причетних до переслідувань ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму, – заявив міністра з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій України Ігор Яременко.

У Міністерстві культури та інформаційної політики Україні запевняють, що таке рішення ознаменує ліквідацію української православної громади.

– Таке рішення фактично означає повну ліквідацію місцевої української православної громади, що межує з геноцидом, – зазначили у відомстві.

Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги

Приміщення, в якому розташований собор ще 16 травня 2001 року постановою Верховної Ради АР Крим було передано Кримському Єпархіальному управлінню УПЦ КП в безоплатне користування до 2050 року.

У червні 2020 року Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив проект постанови про передачу собору в держвласність України.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій