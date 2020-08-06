В Украине в 10 регионах могут усилить карантинные меры из-за распространения коронавируса.

По состоянию на 6 августа не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер 10 регионов Украины.

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К ослаблению карантина не готовы:

Волынская область; Закарпатская область; Житомирская область; Ивано-Франковская область; Одесская область; Ровенская область; Харьковская область; Хмельницкая область; Черновицкая область; Черниговская область.

Кроме того, Киев выбыл из этого списка.

Если ситуация не изменится в положительном направлении, то завтра на заседании комиссии ТЭБ и ЧС могут принять решение об усилении карантинных ограничений в том или ином регионе.

Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 6 августа свидетельствует о 76 808 больных, за сутки заболело еще украинцев.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1 819 человек, за сутки — 31 человек.