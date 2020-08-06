В Украине в 10 регионах могут усилить карантинные меры из-за распространения коронавируса.
По состоянию на 6 августа не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер 10 регионов Украины.
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К ослаблению карантина не готовы:
- Волынская область;
- Закарпатская область;
- Житомирская область;
- Ивано-Франковская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Кроме того, Киев выбыл из этого списка.
Если ситуация не изменится в положительном направлении, то завтра на заседании комиссии ТЭБ и ЧС могут принять решение об усилении карантинных ограничений в том или ином регионе.
Коронавирус в Украине
Статистика коронавируса в Украине на 6 августа свидетельствует о 76 808 больных, за сутки заболело еще украинцев.
От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1 819 человек, за сутки — 31 человек.