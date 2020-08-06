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Факты / Украина / Общество

В Украине 10 регионов могут усилить карантин — список

В Украине в 10 регионах могут усилить карантинные меры из-за распространения коронавируса.

По состоянию на 6 августа не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер 10 регионов Украины.

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К ослаблению карантина не готовы:

  1. Волынская область;
  2. Закарпатская область;
  3. Житомирская область;
  4. Ивано-Франковская область;
  5. Одесская область;
  6. Ровенская область;
  7. Харьковская область;
  8. Хмельницкая область;
  9. Черновицкая область;
  10. Черниговская область.

Кроме того, Киев выбыл из этого списка.

Если ситуация не изменится в положительном направлении, то завтра на заседании комиссии ТЭБ и ЧС могут принять решение об усилении карантинных ограничений в том или ином регионе.

Карантин в Украине

Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 6 августа свидетельствует о 76 808 больных, за сутки заболело еще украинцев.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1 819 человек, за сутки — 31 человек.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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