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Факти / Україна / Суспільство

В Україні 10 регіонів можуть посилити карантин – список

В Україні в 10 регіонах можуть посилити карантинні заходи через поширення коронавірусу.

Станом на 6 серпня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 10 регіонів України.

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До послаблення карантину не готові:

  1. Волинська область;
  2. Закарпатська область;
  3. Житомирська область;
  4. Івано-Франківська область;
  5. Одеська область;
  6. Рівненська область;
  7. Харківська область;
  8. Хмельницька область;
  9. Чернівецька область;
  10. Чернігівська область.

Крім того, Київ вибув із цього списку.

Якщо ситуація не зміниться у позитивному напрямку, то завтра на засіданні комісії ТЕБ та НС можуть ухвалити рішення щодо посилення карантинних обмежень в тому чи іншому регіоні.

Карантин в Украине

Коронавірус в Україні 

Статистика коронавірусу в Україні на 6 серпня свідчить про 76 808 хворих, за добу захворіло ще 1 318 українців.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 1 819 осіб, за добу – 31 людина.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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