В Україні в 10 регіонах можуть посилити карантинні заходи через поширення коронавірусу.

Станом на 6 серпня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 10 регіонів України.

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До послаблення карантину не готові:

Волинська область; Закарпатська область; Житомирська область; Івано-Франківська область; Одеська область; Рівненська область; Харківська область; Хмельницька область; Чернівецька область; Чернігівська область.

Крім того, Київ вибув із цього списку.

Якщо ситуація не зміниться у позитивному напрямку, то завтра на засіданні комісії ТЕБ та НС можуть ухвалити рішення щодо посилення карантинних обмежень в тому чи іншому регіоні.

Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу в Україні на 6 серпня свідчить про 76 808 хворих, за добу захворіло ще 1 318 українців.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 1 819 осіб, за добу – 31 людина.