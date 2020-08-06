В Україні в 10 регіонах можуть посилити карантинні заходи через поширення коронавірусу.
Станом на 6 серпня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 10 регіонів України.
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До послаблення карантину не готові:
- Волинська область;
- Закарпатська область;
- Житомирська область;
- Івано-Франківська область;
- Одеська область;
- Рівненська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Крім того, Київ вибув із цього списку.
Якщо ситуація не зміниться у позитивному напрямку, то завтра на засіданні комісії ТЕБ та НС можуть ухвалити рішення щодо посилення карантинних обмежень в тому чи іншому регіоні.
Коронавірус в Україні
Статистика коронавірусу в Україні на 6 серпня свідчить про 76 808 хворих, за добу захворіло ще 1 318 українців.
Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 1 819 осіб, за добу – 31 людина.