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Факты / Происшествия

Авария танкера Delfі: утечка мазута загрязнила одесский пляж

Власть Одессы будет судиться с владельцем танкера Delfi из-за утечки нефтепродуктов в море.

Торговое судно затонуло возле пляжа в Одессе 22 ноября 2019 года, сообщил и.о. начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Артем Заярний.

— Выброс нефтепродуктов привел к сильному загрязнению воды и воздуха, — говорит он.

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По предварительным оценкам, предельно допустимые показатели по содержанию вредных веществ в воздухе и воде возле судна превышены в 15 раз.

Загрязнения на воде работники порта убрали с помощью абсорбирующего порошка, однако существует вероятность новой утечки топлива.

Как писали Факты ICTV, в Одессе танкер Delfi потерпел бедствие из-за ударов в волнорез. С танкера выпали бочки и начал вытекать мазут.

Источник: Радио Свобода

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