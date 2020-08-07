Визнав провину: капітану затонулого Делфі винесли вирок

Приморський районний суд засудив капітана танкера Делфі, який сів на мілину біля берегів Одеси в 2019 році, до одного року обмеження свободи.

У цьому ж рішенні йому призначили випробувальний термін один рік, звільнивши від відбування покарання.

Під час розслідування капітан визнав свою провину і сприяв слідству для розкриття злочину.

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Капітана звинувачували в порушенні правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту за ч.1 ст. 276 Кримінального кодексу.

Танкер Делфі в Одесі

У листопаді 2019 року танкер Делфі затонув біля пляжу Дельфін в Одесі. Він повільно дрейфував поки не сів на мілину.

Після корабельної аварії вміст нафтопродуктів у воді перевищив норму в 157 разів.

У липні кілька разів намагалися підняти танкер, але неуспішно.

Судновласник відмовився від прав на танкер і адміністрація морпортів України почала шукати підрядника для проведення робіт. Тендер закінчився 5 серпня.