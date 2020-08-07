В Украине в красную зону карантина отнесли два района и один город.
Согласно данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, до красной зоны попал Харьков.
Теперь решение за центральной и региональной комиссией по технологической безопасности, которые должны принять решение об усилении карантинных мер.
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Также в красную зону попали два района: Костопольский район (Ровенская область), Кицманский район (Черновицкая область).
Зоны карантина в Украине
Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 августа. Но уже с 1 числа все области разделили на четыре карантинные зоны — зеленую, желтую, оранжевую и красную.
Это сделали для того, чтобы в зависимости от ситуации в регионе, усиливать или ослаблять карантин.
Правила деления на зоны карантина в Украине — читайте на Фактах ICTV.