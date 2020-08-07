В Украине в красную зону карантина отнесли два района и один город.

Согласно данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, до красной зоны попал Харьков.

Теперь решение за центральной и региональной комиссией по технологической безопасности, которые должны принять решение об усилении карантинных мер.

Читайте: Как происходит деление на четыре зоны адаптивного карантина

Также в красную зону попали два района: Костопольский район (Ровенская область), Кицманский район (Черновицкая область).

Зоны карантина в Украине

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 августа. Но уже с 1 числа все области разделили на четыре карантинные зоны — зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Это сделали для того, чтобы в зависимости от ситуации в регионе, усиливать или ослаблять карантин.

Правила деления на зоны карантина в Украине — читайте на Фактах ICTV.