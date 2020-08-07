В Україні до червоної зони карантину віднесли два райони та одне місто.
Згідно з даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, до червоної зони потрапив Харків.
Тепер рішення за центральною і регіональною комісією з технологічної безпеки, які мають ухвалити рішення про посилення карантинних заходів.
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Також до червоної зони потрапили два райони: Костопільський район (Рівненська область), Кіцманський район (Чернівецька область).
Зони каранину в Україні
Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 серпня. Але вже з 1 числа всі області поділили на чотири карантинні зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону.
Це зробили для того, щоб залежно від ситуації в регіоні, посилювати або послаблювати карантин.
Правида поділу на зони карантину в Україні – читайте на Фактах ICTV.