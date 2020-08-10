13 августа международный фестиваль Книжный Арсенал в сотрудничестве с Goethe-Institut в Украине и при поддержке Франкфуртской книжной ярмарки и фонда Buchkunst объявит победителей всеукраинского конкурса Лучший книжный дизайн 2020.

Трансляция будет проходить с Мыстецького арсенала.

Посмотреть церемонию награждения можно будет на Facebook-страницах и сайте Арсенала, а также на Фактах ICTV.

Участники события:

Олеся Островская-Лютая — директор Мыстецького арсенала;

Беате Келер — директор Goethe-Institut в Украине;

Тобиас Фоос — вице-президент по международным отношениям Франкфуртской книжной ярмарки.

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Жюри конкурса: Оксана Баршинова, Татьяна Борзунова, Павел Гудимов, Илья Жекалова, Николай Леонович, Соломия Савчук, Александр Трегуб.

Церемонию награждения проведет Алексей Ананов.

Усилением конкурса станет профессиональная программа для представителей книжной индустрии, посвященная актуальным вопросам книжного дизайна. События произойдут в онлайн-формате 14 августа.

Расписание событий:

с 11.00 до 12.00 состоятся экспертные комментирования книг-финалистов с участием жюри конкурса Украинские книги по лучшим книжным дизайном 2020 от трендов к новациям;

с 13.00 до 14.00 Виктор Балко проведет онлайн-лекцию Дизайн книги в 2020 году: экскурсия по новым направлениям;

Дедлайн регистрации на события профессиональной программы — 12 августа включительно.

В этом году на конкурс Лучший книжный дизайн были зарегистрированы 160 книг, что стало рекордом по количеству участников. К участию в конкурсе украинские издательства подавали книги, которые были напечатаны в период с мая 2019 по июль 2020 года.

Номинации, в которых будут выбраны победители:

книги для чтения (книги, в которых доминирует текстовая часть; поэзия, проза, фикшн, нон-фикшн)

визуальная книга (издания, в которых доминирует визуальная часть; издание об искусстве, альбомы, фотокниги, каталоги, книги с большим количеством изображений, графические романы);

детская книга (детская и подростковая книга разных жанров и видов, детские графические романы);

утилитарная (книга преимущественно прикладного характера, нон-фикшн, научно-популярная книга, научная, учебная литература, путеводители, кулинарная книга);

эксперимент (самиздат, фотокниги, артбуки и лимитированные издания, зины, графические романы).

Подарки и призы финалистам и победителям предоставляют партнеры конкурса. Все финалисты конкурса получат подарки от компании Moleskine в Украине и специальные диджитал-наклейки для обложек изданий.

Победители пяти номинаций — подарочные сертификаты от Premier Hotel Odesa и сертификаты на юридическую консультацию от компании Arzinger.

Победитель Гран-при получит графический планшет Wacom Intuos M с Bluetooth от компании Wacom Украины, паушальный покрытия на поездку на Франкфуртскую книжную ярмарку 2021.

Мыстецький арсенал подготовил для победителя Гран-при концептуальную статуэтку конкурса (дизайн: Лера Гуевский, исполнение: Сергей Бородин) и уникальную маску для Instagram.

Книги для саморазвития

Факты ICTV регулярно публикуют новинки издательской сферы и подбирают списки книг, с которыми стоит ознакомиться.

Например, недавно вышел материал о книгах для саморазвития.

Возглавляют список Магия утра Гела Элрода и Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей Дейла Карнеги.

Источник: Мыстецький арсенал