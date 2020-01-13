Елена Зеленская вошла в совет музея Мыстецький арсенал – указ

Президент Владимир Зеленский 13 января подписал указ №3/2020, которым обновил состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса Мыстецький арсенал.

Согласно документу, новым председателем совета стал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, а секретарем – гендиректор Мыстецького арсенала Олеся Островская-Люта.

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В состав совета вошла также супруга главы государства Елена Зеленская и еще 13 человек:

Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; Сергей Борзов, руководитель Государственного управления делами; Гео Лерос, советник президента, депутат Верховной Рады от фракции Слуга народа, Ольга Балашова, заместитель гендиректора Национального художественного музея; Екатерина Чуева, гендиректор Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко; Александр Ройтбурд, директор Одесского художественного музея; Вадим Карпьяк, журналист, культуролог; Вахтанг Кебуладзе, философ, писатель; Глеб Вышлинский, директор общественной организации Центр экономической стратегии; Зиновий Мазурик, эксперт по музейному делу; Владислав Пиоро, председатель правления общественной организации Украинский центр развития музейного дела; Александр Пасхавер, ученый-экономист; Юрий Буца, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом.

Зеленский также признал утратившим силу указ о составе совета, подписанный пятым президентом Петром Порошенко, которым назначил сопредседателем Мыстецького арсенала свою супругу Марину Порошенко.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская будет заниматься реформой питания детей в школах.