PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Елена Зеленская вошла в совет музея Мыстецький арсенал – указ

Президент Владимир Зеленский 13 января подписал указ №3/2020, которым обновил состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса Мыстецький арсенал.

Согласно документу, новым председателем совета стал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, а секретарем – гендиректор Мыстецького арсенала Олеся Островская-Люта.

Читайте: Зеленская обратилась к участникам Дефлимпийских игр на языке жестов

В состав совета вошла также супруга главы государства Елена Зеленская и еще 13 человек:

  1. Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  2. Сергей Борзов, руководитель Государственного управления делами;
  3. Гео Лерос, советник президента, депутат Верховной Рады от фракции Слуга народа,
  4. Ольга Балашова, заместитель гендиректора Национального художественного музея;
  5. Екатерина Чуева, гендиректор Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко;
  6. Александр Ройтбурд, директор Одесского художественного музея;
  7. Вадим Карпьяк, журналист, культуролог;
  8. Вахтанг Кебуладзе, философ, писатель;
  9. Глеб Вышлинский, директор общественной организации Центр экономической стратегии;
  10. Зиновий Мазурик, эксперт по музейному делу;
  11. Владислав Пиоро, председатель правления общественной организации Украинский центр развития музейного дела;
  12. Александр Пасхавер, ученый-экономист;
  13. Юрий Буца, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом.

Зеленский также признал утратившим силу указ о составе совета, подписанный пятым президентом Петром Порошенко, которым назначил сопредседателем Мыстецького арсенала свою супругу Марину Порошенко.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская будет заниматься реформой питания детей в школах.

Источник: Офис президента

Фото: Офис Президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка