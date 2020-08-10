13 серпня міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал у співпраці з Goethe-Institut в Україні та за підтримки Франкфуртського книжкового ярмарку й фонду Buchkunst оголосить переможців всеукраїнського конкурсу Найкращий книжковий дизайн 2020.

Трансляція відбуватиметься наживо з Мистецького арсеналу.

Переглянути церемонію нагородження можна буде на Facebook-сторінках та сайті Мистецького арсеналу, а також на Фактах ICTV.

Учасники події:

Олеся Островська-Люта – директорка Мистецького арсеналу;

Беате Кьолер – директорка Goethe-Institut в Україні;

Тобіас Фоос – віцепрезидент із міжнародних відносин Франкфуртського книжкового ярмарку.

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Журі конкурсу: Оксана Баршинова, Тетяна Борзунова, Павло Гудімов, Ілля Жекалов, Микола Леонович, Соломія Савчук, Олександр Трегуб.

Церемонію нагородження проведе Олексій Ананов.

Підсиленням конкурсу стане професійна програма для представників книжкової індустрії, присвячена актуальним питанням книжкового дизайну. Події відбудуться в онлайн-форматі 14 серпня.

Розклад подій:

з 11.00 до 12.00 відбудуться експертні коментування книжок-фіналістів за участі журі конкурсу Українські книжки з найкращим книжковим дизайном 2020: від трендів до новацій;

з 13.00 до 14.00 Віктор Балко проведе онлайн-лекцію Дизайн книги у 2020 році: екскурсія по нових напрямках;

Дедлайн реєстрації на події професійної програми – 12 серпня включно.

Цьогоріч на конкурс Найкращий книжковий дизайн надійшло 160 книжок, що стало рекордом за кількістю учасників. До участі в конкурсі українські видавництва подавали книжки, які були надруковані в період з травня 2019 року по липень 2020.

Номінації, в яких буде обрано переможців:

книги для читання (книжки, у яких домінує текстова частина; поезія, проза, фікшн, нон-фікшн);

візуальна книга (видання, в яких домінує візуальна частина; видання про мистецтво, альбоми, фотокниги, каталоги, книжки зі значною кількістю зображень, графічні романи);

дитяча книга (дитяча й підліткова книжка різних жанрів і видів, дитячі графічні романи);

утилітарна (книга переважно прикладного характеру, нон-фікшн, науково-популярна книга, наукова, навчальна література, путівники, кулінарна книга);

експеримент (самвидав, фотокниги, артбуки і лімітовані видання, зіни, графічні романи).

Подарунки та призи фіналістам і переможцям надають партнери конкурсу. Всі фіналісти конкурсу отримають подарунки від компанії Moleskine в Україні та спеціальні діджитал-наліпки для обкладинок видань.

Переможці п’яти номінацій – подарункові сертифікати від Premier Hotel Odesa та сертифікати на юридичну консультацію від компанії Arzinger.

Переможець Гран-прі отримає графічний планшет Wacom Intuos M з Bluetooth від компанії Wacom Україна, паушальне покриття на поїздку на Франкфуртський книжковий ярмарок 2021.

Мистецький арсенал підготував для переможця Гран-прі концептуальну статуетку конкурсу (дизайн: Лєра Гуєвська, виконання: Сергій Бородін) та унікальну маску для Instagram.

Книги для саморозвитку

Факти ICTV регулярно публікують новинки видавничої сфери та підбирають списки книг, з якими варто ознайомитися.

Наприклад, нещодавно вийшов матеріал про книги для саморозвитку.

Очолюють список Магія ранку Гела Елрода та Як здобувати друзів і впливати на людей Дейла Карнегі.

Джерело: Мистецький арсенал