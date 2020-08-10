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Факты / Украина / Общество

Протесты под посольством Беларуси в Киеве: задержаны активисты, среди них Кольченко

Пятерых активистов, среди них бывший политзаключенный Александр Кольченко, задержала полиция под зданием посольства Беларуси в Украине.

Они подрались с полицейскими, когда жгли файеры под посольством и бросали в здание яйца.

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Задержанных отвезли в Шевченковского райотдела полиции Киева для установления обстоятельств происшествия.

Александр Кольченко провел более пяти лет в российской тюрьме. Вернулся в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ в 2019 году.

Также на митинге сожгли портрет действующего президента Александра Лукашенко.

Протесты в Минске

В Минске начались задержания активистов, взимаемых в центр города — в Беларуси начался второй день протестов.

На месте, где планировалась новая акция, почти нет сторонников оппозиции. Окружающие скверы обнесены временными ограждениями.

Источник: Ґрати

Фото: Ґрати

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