П’ятьох активістів, серед них колишній політв’язень Олександр Кольченко, затримала поліція під будівлею посольства Білорусі в Україні.
Вони побились з поліцейськими, коли палили фаєри під посольством та кидали у будівлю яйця.
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Затриманих відвезли до Шевченківського райуправління поліції Києва для встановлення обставин події.
Олександр Кольченко провів понад п’ять років у російській тюрмі. Повернувся в Україну у рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ у 2019 році.
Також на мітингу спалили портрет чинного президента Олександра Лукашенка.
Протести у Мінську
У Мінську почались затримання активістів, які стягуються до центру міста – у Білорусі почався другий день протестів.
На місці, де планувалася нова акція, майже немає прихильників опозиції. Навколишні сквери обнесені тимчасовими огорожами.
Джерело: Ґрати
Фото: Ґрати