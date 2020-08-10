П’ятьох активістів, серед них колишній політв’язень Олександр Кольченко, затримала поліція під будівлею посольства Білорусі в Україні.

Вони побились з поліцейськими, коли палили фаєри під посольством та кидали у будівлю яйця.

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Затриманих відвезли до Шевченківського райуправління поліції Києва для встановлення обставин події.

Олександр Кольченко провів понад п’ять років у російській тюрмі. Повернувся в Україну у рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ у 2019 році.

Також на мітингу спалили портрет чинного президента Олександра Лукашенка.

Протести у Мінську

У Мінську почались затримання активістів, які стягуються до центру міста – у Білорусі почався другий день протестів.

На місці, де планувалася нова акція, майже немає прихильників опозиції. Навколишні сквери обнесені тимчасовими огорожами.

Джерело: Ґрати

Фото: Ґрати