PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Протести під посольством Білорусі у Києві: затримано активістів, серед них Кольченко

П’ятьох активістів, серед них колишній політв’язень Олександр Кольченко, затримала поліція під будівлею посольства Білорусі в Україні.

Вони побились з поліцейськими, коли палили фаєри під посольством та кидали у будівлю яйця.

Читайте: Влада затремтіла перед людьми: що пишуть світові ЗМІ про протести у Білорусі 

Затриманих відвезли до Шевченківського райуправління поліції Києва для встановлення обставин події.

Олександр Кольченко провів понад п’ять років у російській тюрмі. Повернувся в Україну у рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ у 2019 році.

Також на мітингу спалили портрет чинного президента Олександра Лукашенка.

Протести у Мінську

У Мінську почались затримання активістів, які стягуються до центру міста – у Білорусі почався другий день протестів.

На місці, де планувалася нова акція, майже немає прихильників опозиції. Навколишні сквери обнесені тимчасовими огорожами.

Джерело: Ґрати

Фото: Ґрати

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка