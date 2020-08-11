Украинскому экс-политзаключенному Александру Кольченко присудили 40 часов исправительных работ за акцию в поддержку белорусов под посольством в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Олег Сенцов.

— Саше Кольченко, настоящему патриоту Украины, за участие во вчерашней акции протеста под стенами посольства Беларуси сегодня присудили 40 часов исправительных работ. Я вчера поздно ночью вернулся домой и видимо еще не проснулся. Мы что, уже живем в России или в Беларуси? — написал он.

По словам Сенцова, протоколы милицейских ложные и не соответствуют действительности.

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Этот суд был по делу о хулиганстве, а еще будет второй — за сопротивление сотрудникам милиции.

— Это гнилая правоохранительная и судебная система, которую никто не реформировал и не планирует реформировать, показывает свое истинное лицо и уже не прячется. Вся пророссийская и экс-региональная шваль проталкивает реванш, продолжая дискредитировать патриотов и активистов. Но они очень ошибаются относительно нашего терпения! — подчеркнул Сенцов.

Задержание Кольченко

10 августа крымчанина Александра Кольченко, который вернулся в Украину после освобождения из незаконного содержания в РФ в 2019 году, задержали во время протеста у посольства Беларуси в Украине.

Он подрался с полицейскими, когда жгли файеры под посольством и бросали в здание яйца.

Также на митинге сожгли портрет действующего президента Александра Лукашенко.

Источник: Олег Сенцов