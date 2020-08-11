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Факти / Україна

Кольченку присудили 40 годин виправних робіт за акцію на підтримку білорусів

Українському екс-політв’язню Олександру Кольченку присудили 40 годин виправних робіт за акцію на підтримку білорусів під посольством у Києві.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Олег Сенцов.

– Сашку Кольченку, справжньому патріоту України, за участь у вчорашній акції протесту під стінами посольства Білорусі сьогодні присудили 40 годин виправних робіт.

Я вчора пізно вночі повернувся додому і мабуть ще не прокинувся. Ми що, вже живемо у Росії чи у Білорусі? – написав він.

За словами Сенцова, протоколи міліцейських неправдиві та не відповідають дійсності.

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Цей суд був у справі щодо хуліганства, а ще буде другий – за спротив співробітникам міліції.

– Це гнила правоохоронна і судова система, яку ніхто не реформував та не планує реформувати, показує своє справжнє обличчя і вже не ховається.

Уся проросійська та екс-регіональна шваль проштовхує реванш, продовжуючи дискредитувати патріотів та активістів. Але вони дуже помиляються стосовно нашого терпіння! – підкреслив Сенцов.

Затримання Кольченка

10 серпня кримчанина Олександра Кольченка, який повернувся до України після звільнення з незаконного утримання в РФ у 2019 році, затримали під час протесту біля посольства Білорусі в Україні.

Він побився з поліцейськими, коли палили фаєри під посольством та кидали у будівлю яйця.

Також на мітингу спалили портрет чинного президента Олександра Лукашенка.

Джерело: Олег Сенцов

Фото: УНІАН

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