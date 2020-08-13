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Факты / Украина

Недоплатили 27 млн грн: СБУ разоблачила перевозчиков, уклонявшихся от налогов

СБУ разоблачила компании-перевозчиков, которые с 2017 до 2020 года ввозили на территорию Украины высоколиквидные товары, но одновременно уклонялись от уплаты налогов.

Они доставляли электротехнику, брендовую одежду, аксессуары и запчасти для автомобилей под видом экспресс-отправлений, в сопроводительных документах они указывали неверное название товаров и занижали их цену.

Из-за этого в течение трех лет бюджет Украины недополучил 27 млн ​​грн.

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Представителей компаний задержали в аэропорту Борисполь во время доставки незадекларированных товаров из Азии стоимостью более $300 тыс.

Правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проходит досудебное расследование.

  • СБУ 1
  • СБУ 2
  • СБУ 1
  • СБУ 2
Недоплатили 27 млн грн: СБУ разоблачила перевозчиков, уклонявшихся от налогов / 2 фотографии

Торговали секретными материалами

В августе правоохранители разоблачили двух людей, бывшего военного и сотрудника СБУ, которые передавали секретные материалы за границу.

Материал они спрятали в конфете.

Обоим грозит лишение свободы.

Источник: СБУ

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