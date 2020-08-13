СБУ викрила компанії-перевізників, які з 2017 до 2020 року ввозили на територію України високоліквідні товари, але водночас ухилялися від сплати податків.

Вони доправляли електротехніку, брендовий одяг, аксесуари та запчастини для автівок під виглядом експрес-відправлень, у супровідних документах вони вказували невірну назву товарів та занижували їхню ціну.

Через це протягом трьох років бюджет України недоотримав 27 млн грн.

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Представників компаній затримали у аеропорту Бориспіль під час доправлення незадекларованих товарів з Азії вартістю понад $300 тис.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України. Нині триває досудове розслідування.







Недоплатили 27 млн грн: СБУ викрила перевізників, що ухилялися від податків / 2 фотографии

Торгували секретними матеріалами

У серпні правоохоронці викрили двох людей, колишнього військового та співробітника СБУ, які передавали секретні матеріали за кордон.

Матеріал вони заховали у цукерці.

Обом загрожує позбавлення волі.