PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Недоплатили 27 млн грн: СБУ викрила перевізників, що ухилялися від податків

СБУ викрила компанії-перевізників, які з 2017 до 2020 року ввозили на територію України високоліквідні товари, але водночас ухилялися від сплати податків.

Вони доправляли електротехніку, брендовий одяг, аксесуари та запчастини для автівок під виглядом експрес-відправлень, у супровідних документах вони вказували невірну назву товарів та занижували їхню ціну.

Через це протягом трьох років бюджет України недоотримав 27 млн грн.

Читайте: На околиці Одеси затримали учасників банди Лоту Гулі, яка викрадала людей

Представників компаній затримали у аеропорту Бориспіль під час доправлення незадекларованих товарів з Азії вартістю понад $300 тис.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України. Нині триває досудове розслідування.

  • СБУ 1
  • СБУ 2
  • СБУ 1
  • СБУ 2
Недоплатили 27 млн грн: СБУ викрила перевізників, що ухилялися від податків / 2 фотографии

Торгували секретними матеріалами

У серпні правоохоронці викрили двох людей, колишнього військового та співробітника СБУ, які передавали секретні матеріали за кордон.

Матеріал вони заховали у цукерці.

Обом загрожує позбавлення волі.

Джерело: СБУ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка