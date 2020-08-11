Сотрудник Службы безопасности Украины и военный пенсионер были задержаны за передачу секретных материалов за границу. Носитель они спрятали в конфету.

Правоохранитель выполнял задание так называемых кураторов. Он собирал информацию, которая является государственной тайной, чтобы передать представителям спецслужб иностранного государства.

Информацию сотрудник СБУ передавал через курьера — военного пенсионера.

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— Правоохранители задержали обоих при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, сообщнику, который намеревался его вывезти за пределы Украины, — заявили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Мужчинам сообщено о подозрении в государственной измене. Им грозит до 15 лет заключения.



















Сотрудник СБУ и экс-военный передавали секретные данные в конфетах / 5 фотографий

СБУ разоблачила схемы Укрбуда

Руководство Укрбуд уличили в коррупционных злоупотреблениях в ходе строительства объектов и транспортировки радиоактивных отходов в Чернобыльской зоне.

Незаконным отмыванием денег на ЧАЭС занимались ООО СК Укрстроймонтаж и ЗАО Укрэнергомонтаж, которые входят в корпорацию.