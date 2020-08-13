Взрыв на Позняках в Киеве: жители заберут свое имущество перед демонтажем дома

Перед началом демонтажа дома, пострадавшего в результате взрыва на Позняках в Киеве, устанавливать дополнительные скрепляющим конструкции во избежание новых обвалов.

Об этом сообщил руководитель управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

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По его словам, специалисты Научно-исследовательского проектного института строительного производства пока разрабатывают проект для укрепления дома на улице Крушельницкой, 1/5.

— Перед демонтажем здание нужно укрепить. Параллельно с разработкой этого проекта идет процесс создания дополнительного укрепления. Сейчас специалисты придумали специальную конструкцию, которая будет устанавливаться внутрь дома, — пояснил роман Ткачук.

Металлическая конструкция будет опорой для двух этажей — девятого и десятого. Дополнительно будет устанавливаться балка, которая будет закреплять аварийные плиты.

Руководитель управления по вопросам гражданской защиты сообщил, что после закрепления скрепляющим конструкции люди смогут вынести свои личные вещи, которые остались. После чего начнутся демонтаж самого дома.

Также он отметил, что состояние здания постоянно контролируется работниками строительной лаборатории. По их данным, жилой дом на Позняках, в котором произошел взрыв, в ближайшее время не разрушится, однако по решению КГГА его должны разобрать до начатую отопительного сезона.

Дату начала укрепления дома не называют, поскольку проект еще не утвержден.

Взрыв на Позняках в Киеве произошел 21 июня в 10.00 на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате этой трагедии погибли пять человек. Спасатели эвакуировали 115 жителей из 40 квартир.

Сейчас окончательных выводов экспертизы о причинах взрыва нет. Основная версия следствия — взрыв газа из-за халатности газовиков, которые проверяли счетчики. Газ накапливался не один день. Люди говорят, что запах чувствовали в неожиданных местах — в полу или ванной.