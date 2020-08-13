Вибух на Позняках в Києві: мешканці заберуть своє майно перед демонтажем будинку

Перед початком демонтажу будинку, який постраждав внаслідок вибуху на Позняках у Києві, встановлюватимуть додаткові скріплювальні конструкції з метою уникнення нових обвалів.

Про це повідомив керівник управління з питань громадянського захисту КМДА Роман Ткачук.

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За його словами, фахівці Науково-дослідного проектного інституту будівельного виробництва наразі розробляють проект для укріплення будинку на вулиці Крушельницької, 1/5.

– Перед демонтажем будівлю потрібно укріпити. Паралельно з розробкою цього проекту йде процес створення додаткового укріплення. Наразі фахівці придумали спеціальну конструкцію, яка встановлюватиметься всередину будинку, – пояснив роман Ткачук.

Металева конструкція буде опорою для двох поверхів – дев’ятого та десятого. Додаткового встановлюватиметься балка, яка закріплюватиме аварійні плити.

Керівник Управління з питань громадського захисту повідомив, що лише після закріплення скріплювальної конструкції люди зможуть винести свої особисті речі, які залишились. Після чого почнуться демонтаж самого будинку.

Також він зазначив, що стан будівлі постійно контролюється працівниками будівельної лабораторії. За їхніми даними, житловий будинок на Позняках, у якому стався вибух, найближчим часом не зруйнується, проте за рішенням КМДА його повинні розібрати до почату опалювального сезону.

Дату початку укріплення будинку не називають, оскільки проект ще не затверджений.

Вибух на Позняках у Києві стався 21 червня о 10.00 на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. Внаслідок цієї трагедії загинули п’ятеро людей. Рятувальниками було евакуйовано 115 мешканців з 40 квартир.

Наразі остаточних висновків експертизи щодо причин вибуху немає. Основна версія слідства – вибух газу через недбальство газовиків, які перевіряли лічильники. Газ накопичувався не один день. Люди кажуть, що запах відчували у несподіваних місцях – у підлозі чи ванній.