Киев в желтой зоне карантина — новые ограничения с 17 августа

В связи с эпидемической ситуацией по состоянию на 14 августа Киев — желтая зона карантина, новые ограничения начнут действовать с 17 августа.

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Причиной того, что Киев оказался в желтой зоне, он назвал превышение заполненности коек в больницах.

— Заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%. И составляет сегодня 52,2%, — заявил Кличко.

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Киев в желтой зоне — что изменится

Пребывание в общественных зданиях и транспорте — только в медицинских масках.

Прогулки, посещение магазинов или даже пробежка — обязательно с паспортом.

Проведение массовых мероприятий — если есть возможность предоставить посетителям открытое пространство и/или 5 кв. м площади здания для каждого. Вся ответственность за соблюдение социального дистанцирования возложена на организаторов.

Заполненность кинотеатров возвращается до 50% мест.

В общественном транспорте пассажиры могут находиться только при условии свободных мест для сидения.

Виталий Кличко добавил, что столица готовится ко второй волне приема и лечения пациентов с Covid-19 в медицинских учреждениях.

По состоянию на утро 14 августа коронавирус в Киеве обнаружили у 158 человек, общее количество случаев возросло до 10 160.

Больше всего случаев инфицирования было зарегистрировано в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах столицы, меньше всего — в Подольском.

Виталий Кличко напомнил, что коронавирус является агрессивной и недостаточно изученной болезнью, поэтому нужно соблюдать правила карантина и беречь свое здоровье.