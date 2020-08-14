Київ у жовтій зоні карантину – нові обмеження з 17 серпня

У зв’язку з епідемічною ситуацією станом на 14 серпня Київ – жовта зона карантину, нові обмеження почнуть діяти з 17 серпня.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Причиною того, що Київ опинився у жовтій зоні, він назвав перевищення заповненості ліжок у лікарнях.

– Заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50%. І становить сьогодні 52,2%, – заявив Кличко.

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Київ у жовтій зоні – що зміниться

Перебування у громадських будівлях та транспорті – лише у медичних масках.

Прогулянки, відвідування магазинів або навіть пробіжка – обов’язково з паспортом.

Проведення масових заходів – якщо є можливість надати відвідувачам відкритий простір та/або 5 кв. м площі будівлі для кожного. Усю відповідальність за дотримання соціального дистанціювання покладено на організаторів.

Заповненість кінотеатрів повертається до 50% місць.

У громадському транспорті пасажири можуть перебувати лише за умови вільних місць для сидіння.

Віталій Кличко додав, що столиця готується до другої хвилі прийому та лікування пацієнтів з Covid-19 у медичних закладах.

Станом на ранок 14 серпня коронавірус у Києві виявили у 158 осіб, загальна кількість випадків зросла до 10 160.

Найбільше випадків інфікування було зареєстровано у Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах столиці, найменше – у Подільському.

Віталій Кличко нагадав, що коронавірус є агресивною і недостатньо вивченою хворобою, тому потрібно дотримуватися правил карантину та берегти своє здоров’я.