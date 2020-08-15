Доверия нет: МИД Украины о результатах выборов президента Беларуси

Министерство иностранных дел Украины заявило, что официальные результаты выборов не вызывают доверия в белорусском обществе.

Также дипломаты добавили, что Украина в целом разделяет позицию Европейского Союза и выражает обеспокоенность жестокостью силовиков по отношению к протестующим, журналистов и иностранцев.

— Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом в целях поиска компромиссов, — говорится в заявлении.

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Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси 2020 продолжаются уже почти неделю. Они начались после обнародования результатов президентских выборов 9 августа, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко.

По результатам ЦИК, действующий лидер страны получил 80,1% голосов, а его главный соперник от оппозиции Светлана Тихановськая — только 10,12%.

Во время протестов белорусские силовики использовали резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и разогнали людей силой.

Известно, что в результате таких действий погиб один человек.