Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

С воскресенья, 9 августа, тысячи людей по всей Беларуси вышли на митинги, требуя пересчета голосов на выборах президента.

По результатам ЦИК, нынешний лидер страны Александр Лукашенко одержал убедительную победу с 80,08%% голосов, а его главный соперник от оппозиции Светлана Тихановская — только 10,09%%.

Силовики агрессивно разгоняли протестующих, применяя дубинки, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.

По данным МВД, во время протестов в Беларуси один человек умер, многие были ранены. СМИ в Беларуси сообщали, о смерти еще одного мужчины, который участвовал в митингах.

За пять дней протестов задержано более 6,8 тыс. митингующих.

11 августа утром стало известно, что Светлана Тихановская покинула Беларусь и переехала в Литву.