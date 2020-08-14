PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Август, 14 в 10:15
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
С воскресенья, 9 августа, тысячи людей по всей Беларуси вышли на митинги, требуя пересчета голосов на выборах президента.
По результатам ЦИК, нынешний лидер страны Александр Лукашенко одержал убедительную победу с 80,08%% голосов, а его главный соперник от оппозиции Светлана Тихановская — только 10,09%%.
Силовики агрессивно разгоняли протестующих, применяя дубинки, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.
По данным МВД, во время протестов в Беларуси один человек умер, многие были ранены. СМИ в Беларуси сообщали, о смерти еще одного мужчины, который участвовал в митингах.
За пять дней протестов задержано более 6,8 тыс. митингующих.
11 августа утром стало известно, что Светлана Тихановская покинула Беларусь и переехала в Литву.
С начала
С конца
Прямая трансляция
0 новых сообщений
11:39
-
14 августа
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он остается в Беларуси и не собирается уезжать за границу.
Об этом он заявил на совещании по работе строительной отрасли, передает
БелТА.
— Я пока жив и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые ” свядомия ” раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня четырнадцатое число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли, — отметил Лукашенко.
Лукашенко назвал забастовки на белорусских заводах непродуктивными. Они могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий.
11:09
-
14 августа
На заводе Гродно-Азот также большая забастовка. Несколько тысяч работников покинули цеха и собрались под проходной завода.
Фото: Чай з малинавым варэннем
10:48
-
14 августа
На демонстрацию вышел еще один завод-гигант в Беларуси — Минский тракторный завод.
Сотни работников идут по заводу и скандируют: Уходи.
Источник: Наша Нiва
10:24
-
14 августа
Президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в легитимности власти новоизбранного президента Беларуси Александра Лукашенко.
— Думаю, мы не можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Беларуси не было свободных демократических выборов, — сказал он.
Источник: sky news
23:55
-
13 августа
Эмоциональный рассказ жительницы Минска, которая ночь провела в следственном изоляторе Окрестино.
— Они снимали с меня штаны и угрожали изнасиловать. Меня животным называли, на колени ставили, — заявила женщина.
ВНИМАНИЕ 18+
23:17
-
13 августа
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что политическая ситуация не позволяет проводить в 2021 году чемпионат мира по хоккею совместно с Белоруссю.
23:02
-
13 августа
Российское радио
со ссылкой на пресс-секретаря Наталью Эйсмонт сообщает, что Александр Лукашенко готовит срочное обращение. Коммерсант FM
22:24
-
13 августа
Президент Беларуси поручил разобраться со всеми фактами задержания во время протестов.
В администрации Лукашенко сообщили, что по состоянию на 13 августа, уже отпущены более тысячи человек.
Источник: Наша Нива
21:47
-
13 августа
Министр МВД Юрий Караев заявил о 11 наездов на милиционеров.
— По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих, — заявил он.
21:44
-
13 августа
Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев на государственном телеканале заявил, что берет на себя ответственность за подавление протестов в стране.
— Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, которые попали под раздачу, — заявил глава МВД.
Глава МВД потребовал в первую очередь упускать из изоляторов журналистов.
Вверх
Вверх
X