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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

С воскресенья, 9 августа, тысячи людей по всей Беларуси вышли на митинги, требуя пересчета голосов на выборах президента.

По результатам ЦИК, нынешний лидер страны Александр Лукашенко одержал убедительную победу с 80,08%% голосов, а его главный соперник от оппозиции Светлана Тихановская — только 10,09%%.

Силовики агрессивно разгоняли протестующих, применяя дубинки, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.

По данным МВД, во время протестов в Беларуси один человек умер, многие были ранены. СМИ в Беларуси сообщали, о смерти еще одного мужчины, который участвовал в митингах.

За пять дней протестов задержано более 6,8 тыс. митингующих.

11 августа утром стало известно, что Светлана Тихановская покинула Беларусь и переехала в Литву.

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11:39 - 14 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он остается в Беларуси и не собирается уезжать за границу.

Об этом он заявил на совещании по работе строительной отрасли, передает БелТА.

— Я пока жив и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые ” свядомия ” раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня четырнадцатое число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли, — отметил Лукашенко.

Лукашенко назвал забастовки на белорусских заводах непродуктивными. Они могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий.

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11:09 - 14 августа

На заводе Гродно-Азот также большая забастовка. Несколько тысяч работников покинули цеха и собрались под проходной завода.

Фото: Чай з малинавым варэннем

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10:48 - 14 августа

На демонстрацию вышел еще один завод-гигант в Беларуси — Минский тракторный завод.

Сотни работников идут по заводу и скандируют: Уходи.

Источник: Наша Нiва

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10:24 - 14 августа

Президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в легитимности власти новоизбранного президента Беларуси Александра Лукашенко.

— Думаю, мы не можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Беларуси не было свободных демократических выборов, — сказал он.

Источник: sky news

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23:55 - 13 августа

Эмоциональный рассказ жительницы Минска, которая ночь провела в следственном изоляторе Окрестино.

— Они снимали с меня штаны и угрожали изнасиловать. Меня животным называли, на колени ставили, — заявила женщина.

ВНИМАНИЕ 18+

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23:17 - 13 августа

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что политическая ситуация не позволяет проводить в 2021 году чемпионат мира по хоккею совместно с Белоруссю.

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23:02 - 13 августа

Российское радио Коммерсант FM со ссылкой на пресс-секретаря Наталью Эйсмонт сообщает, что Александр Лукашенко готовит срочное обращение.

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22:24 - 13 августа

Президент Беларуси поручил разобраться со всеми фактами задержания во время протестов.

В администрации Лукашенко сообщили, что по состоянию на 13 августа, уже отпущены более тысячи человек.

Источник: Наша Нива

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21:47 - 13 августа

Министр МВД Юрий Караев заявил о 11 наездов на милиционеров.

— По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих, — заявил он.

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21:44 - 13 августа

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев на государственном телеканале заявил, что берет на себя ответственность за подавление протестов в стране.

— Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, которые попали под раздачу, — заявил глава МВД.

Глава МВД потребовал в первую очередь упускать из изоляторов журналистов.

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