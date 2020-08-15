Довіри немає: МЗС України про результати виборів президента Білорусі

Міністерство закордонних справ України заявило, що офіційні результати виборів не викликають довіри в білоруському суспільстві.

Також дипломати додали, що Україна загалом поділяє позицію Європейського Союзу та висловлює занепокоєння жорстокістю силовиків щодо протестувальників, журналістів та іноземців.

– Розраховуємо, що звільнення з-під варти частини затриманих стане початком діалогу влади з громадянським суспільством з метою пошуку компромісів, — йдеться у заяві.

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Протести у Білорусі

Протести у Білорусі 2020 тривають вже майже тиждень. Вони розпочалися після оприлюднення результатів президентських виборів 9 серпня, на яких вчергове переміг Олександр Лукашенко.

За результатами ЦВК, чинний лідер країни отримав 80,1% голосів, а його головний суперник від опозиції Світлана Тихановська – тільки 10,12%.

Під час протестів білоруські силовики використовували гумові кулі, світлошумові гранати, сльозогінний газ та розганяли людей силою.

Відомо, що внаслідок таких дій загинула одна людина.