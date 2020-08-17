Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что в случае массового приезда хасидов на празднование Рош ха-Шана, он готов на радикальные меры в рамках действующего законодательства, а именно организовать блокпосты на въезде в город.

Такое видеообращение глава города обнародовал в одной из социальных сетей.

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Также Цебрий отметил, что в Умани надеялись на принятие решения о запрете традиционного празднования Рош ха-Шана и приезда тысячи паломников на общегосударственном уровне.

Поэтому мэр города готов перекрыть въезд в Умань блокпостами, а соответствующее решение может принять городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— Я хочу услышать, как вы отнесетесь, если на период Рош ха-Шана мы примем такие меры предосторожности, — обратился Цебрий к жителям города.

Кроме того, мэр Умани заявил, что намерен ехать в Киев, чтобы объяснить президенту Украины Владимиру Зеленскому опасность приезда хасидов в Украину.

По его мнению, возможна вспышка коронавируса после такого массового приезда иностранцев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 17 августа было зафиксировано 92 820 случаев коронавируса. За последние сутки обнаружили еще 1 464 инфицированных Covid-19, 21 человек умер, а 342 пациента выздоровели.

Наибольшее количество больных во Львовской области (12 079), Киеве (10 642), Черновицкой области (7 782) и Ровенской (7 716).