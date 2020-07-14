Хасиды не смогут традиционно отпраздновать Рош ха-Шана в Умани

Участники совещания в Министерстве иностранных дел Украины определили, что прибытие паломников-хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана в традиционном формате в 2020 году является невозможным.

Соответствующий документ был подписан заместителем министр иностранных дел Василием Боднарем.

Такое решение было принято из-за эпидемической ситуации в Израиле, который находится в красном списке стран по показателю количества больных коронавирусом. А также из-за запрета проведения массовых мероприятий в Украине, необходимости создания большого количества места для обсервации и сложности контроля за соблюдением самоизоляции паломниками.

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Израиль сообщил, что с пониманием отнесется к отмене международного паломничества в Украине в 2020 году, однако попросил заблаговременно сообщить об официальной позиции украинской стороны.

Также в документе говорится о том, что сейчас наблюдается попытка политизировать в этом году паломничество в Умань, а именно карантин и отдельные запреты аргументируются организациями как антисемитизм некоторых представителей украинской стороны.

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— Существует насущная необходимость выработки согласованной государственной позиции и соответствующего решения по организации празднования Рош ха-Шана иудейской общиной этого года, — говорится в сообщении.

Участники комиссии попросили поручить Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотреть усиление карантинных ограничений на проведение религиозных мероприятий.

Кроме того, центральные органы исполнительной власти и местные органы власти должны определить альтернативные варианты празднования Рош ха-Шана, в частности ограниченное количество паломников или онлайн-трансляция богослужений.

В 2019 году для встречи иудейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умань прибыли более 30 тыс. паломников.

Источник: Александр Цебрий