Зеленский сменил персональный состав СНБО

Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом свидетельствует соответствующий указ №324/2020.

Согласно документу, в состав СНБО вошли председатель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

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Этот же указ предусматривает, что из состава СНБО выводят экс-главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова, бывшего вице-премьера Вадима Пристайко и бывшего главу НБУ Якова Смолия.

В июне этого года произошли еще одни кадровые изменения. Руслан Демченко стал первым заместителем секретаря СНБО.