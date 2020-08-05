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Факты / Украина / Политика

Зеленский назначил Олега Татарова заместителем главы ОП

Новым заместителем руководителя Офиса президента стал Олег Татаров.

Соответствующий указ о назначении подписал Владимир Зеленский.

Отмечается, что на своей должности Татаров будет заниматься правоохранительным направлением работы Офиса президента.

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Также он будет курировать экспертно-аналитическую работу и отвечать за предоставление гарантий нацбезопасности государства в правозащитной и сфере противодействия коррупции.

Олег Татаров является заслуженным юристом Украины, имеет степень доктора юридических наук.

Долгое время работал в правоохранительных органах, в частности был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины.

До назначения на руководящую должность в Офис президента возглавлял крупное адвокатское объединение.

Источник: Офис президента

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