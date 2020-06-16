Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №228/2020 появился на сайте Офиса президента.

Руслан Демченко окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности специалист по международным отношениям, референт-переводчик английского языка. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла

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В разные годы работал генеральным консулом Украины в Стамбуле и чрезвычайным и полномочным послом Украины в Сербии и Черногории.

В 2006- 2010 годах Руслан Демченко занимал должность руководителя Администрации третьего президента Украины Виктора Ющенко. С 26 февраля 2010 года был заместителем министра иностранных дел Украины.

23 июля 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко своим советником.

Кадровые изменения Владимир Зеленский внес и 15 июня. Президент уволил двух послов в Индии и Ливии, а также назначил Василия Серватюка, который является послом Украины в Таджикистане, послом в Афганистане по совместительству.