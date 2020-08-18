Это была спецоперация: что могли скрыть за появлением вагнеровцев в Беларуси

Боевики ЧВК Вагнер в Беларуси были причастны к украинской спецоперации, которую не удалось осуществить из-за утечки информации.

Об этом заявил известный украинский журналист Юрий Бутусов.

Спецоперация, которая началась еще в 2019 году, должна была завершиться задержанием боевиков ЧВК Вагнер и их вовлечением в процесс обмена пленными, но все планы были отменены по результатам совещания в Офисе президента.

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— Причиной провала захвата террористов является прежде всего незапланированный перенос сроков вылета террористов. Решение принято главой ОП Ермаком и одобрено президентом Зеленским, — написал Бутусов.

По информации журналиста, 9 из 28 террористов являются гражданами Украины, а еще 11 человек находятся в базе розыска Миротворец. Большинство бойцов не имеют никакого отношения к ЧВК Вагнер.

— В составе группы планировали задержать — двух террористов, причастных к уничтожению Боинга МН-17, одного — причастного к уничтожению Ил-76 в Луганском аэропорту, еще одного — причастного к уничтожению АН-26 под Луганском. Во время вербовки наемников они дали подробные показания на видео своих преступлений на территории Украины — так они хвастались, думая, что показывают уровень своей “квалификации”.

Отмечается, что 24 июля на одном из совещаний Владимиру Зеленскому доложили о финальной части операции, которая заключалась в прибытии боевиков в Украину из Минска.

Тогда руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что операцию проводить нельзя и отметил, что ее нужно перенести.

Юрий Бутусов полагает, что увольнение начальника ГУ разведки Минобороны Василия Бурбы по приказу президента Владимира Зеленского может быть связано со срывом спецоперации.

— Именно Василий Бурба потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко и сразу после своего заявления был уволен.

В СБУ и Офисе президента ситуацию пока не комментировали.

Боевики ЧВК Вагнера в Беларуси

29 июля произошло задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси, которые (по предварительным данным следствия) приехали для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов.

Президент страны Александр Лукашенко назвал задержание боевиков чрезвычайной ситуацией и пообещал сотрудничать с Украиной и Россией для решения вопроса экстрадиции задержанных.

14 августа официальный Минск позволил террористам вернуться в Россию.

О том, что среди задержанных были граждане Украины, не сообщалось.

Источник: Юрий Бутусов

Фото: АТН