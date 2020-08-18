Це була спецоперація: що могли приховати за появою вагнерівців у Білорусі

Бойовики ПВК Вагнер у Білорусі були причетні до української спецоперації, яку не вдалося здійснити через витік інформації.

Про це заявив відомий український журналіст Юрій Бутусов.

Спецоперація, яка розпочалася ще у 2019 році, мала завершитися затриманням бойовиків ПВК Вагнер та їхнім залученням до процесу обміну полоненими, однак усі плани було скасовано за результатами наради в Офісі президента.

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– Причиною провалу захоплення терористів є перш за все незаплановане перенесення термінів вильоту терористів. Рішення прийнято главою ОП Єрмаком і схвалено президентом Зеленським, – написав Бутусов.

За інформацією журналіста, 9 з 28 терористів є громадянами України, а ще 11 осіб перебувають у базі розшуку Миротворець. Більшість бійців не мають жодного відношення до ПВК Вагнер.

– У складі групи планували затримати – двох терористів, причетних до знищення Боїнга МН-17, одного – причетного до знищення Іл-76 в Луганському аеропорту, ще одного – причетного до знищення АН-26 поблизу Луганська. Під час вербування найманців вони дали докладні свідчення на відео про свої злочини на території України – так вони хвалилися, думаючи, що показують рівень своєї “кваліфікації”.

Зазначається, що 24 липня на одній із нарад Володимиру Зеленському доповіли про фінальну частину операції, яка полягала у прибутті бойовиків до України з Мінська.

Тоді керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що операцію проводити не можна та наголосив на тому, що її потрібно перенести.

Юрій Бутусов вважає, що звільнення начальника ГУ розвідки Міноборони Василя Бурби за наказом президента Володимира Зеленського може бути пов’язано зі зривом спецоперації.

– Саме Василь Бурба зажадав перевірити на поліграфі главу Офісу президента Андрія Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка і відразу після своєї заяви був звільнений.

В СБУ та Офісі президента ситуацію поки не коментували.

Затримання бойовиків ПВК Вагнера

29 липня відбулося затримання бойовиків ПВК Вагнера у Білорусі, які (за попередніми даними слідства) приїхали для дестабілізації ситуації напередодні президентських виборів.

Президент країни Олександр Лукашенко назвав затримання бойовиків надзвичайною ситуацією та пообіцяв співпрацювати з Україною та Росією для вирішення питання екстрадиції затриманих.

14 серпня офіційний Мінськ дозволив терористам повернутися до Російської Федерації.

Про те, що серед затриманих були громадяни України, не повідомлялося.

Джерело: Юрій Бутусов

Фото: АТН