Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение провести проверки в школах и детских садах накануне и после 1 сентября.

Соблюдение безопасных условий обучения в учебных заведениях во время карантина будут проверять Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки.

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— Безопасность детей и учителей — это главный приоритет в этом учебном году, — отметил Шмыгаль.

Также он сообщил, что именно органы местного самоуправления и органы местной власти должны внимательно следить за организацией учебного процесса и при необходимости создать специальные комиссии, которые будут следить и контролировать за соблюдением мер противоэпидемической безопасности в школах и детсадах.

Премьер-министр подчеркнул, что к 1 сентября в каждом учебном заведении должны быть созданы все условия. В случае неготовности правительство будет принимать радикальные кадровые решения.

Обучение с 1 сентября

Кабмин уверил, что в Украине обучение с 1 сентября в школах начнется традиционно. Карантин будут внедрять в тех учебных учреждениях, расположенных в красных зонах.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что в таких регионах будут вводить такой карантин, который действует при других эпидемиях. Дети в течение двух недель будут учиться дома дистанционно, после чего будут возвращаться в школу.