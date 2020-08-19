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Факти / Україна / Суспільство

Перед 1 вересня школи і дитсадки чекає масштабна перевірка дотримання санітарних норм

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення провести перевірки у школах та дитячих садках напередодні та після 1 вересня.

Дотримання безпечних умов навчання у навчальних закладах під час карантину перевірятимуть Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти та науки.

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 – Безпека дітей та вчителів — це головний пріоритет в цьому навчальному році, – зазначив Шмигаль.

Також він повідомив, що саме органи місцевого самоврядування та органи місцевої влади повинні уважно слідкувати за організацією навчального процесу та у разі необхідності створити спеціальні комісії, які слідкуватимуть та контролюватимуть дотримання заходів протиепідемічної безпеки у школах та дитсадках.

Прем’єр-міністр наголосив, що до 1 вересня у кожному навчальному закладі повинні бути створені усі умови.  У разі неготовності уряд ухвалюватиме радикальні кадрові рішення.

Навчання з 1 вересня

Кабмін запевнив, що в Україні навчання з 1 вересня у школах розпочнеться традиційно. Карантин впроваджуватимуть у тих навчальних закладах, які розташовані у червоних зонах.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що у таких регіонах запроваджуватимуть такий карантин, який діє під час інших епідемій. Діти впродовж двох тижнів навчатимуться вдома дистанційно, після чого повертатимуться до школи.

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