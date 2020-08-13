Школьники пройдут корректирующее обучение в сентябре – МОН

Украинские школьники начнут учебный год с корректирующего обучения.

В Министерстве образования рассказали, что это будет проверка материала, который дети учили во время карантина.

— Именно в первые месяцы 2020 — 2021 учебного года в школах будет организовано так называемое корректирующее обучение, во время которого учителя смогут выяснить освоение учениками того материала, который пришелся на карантин, — говорится в сообщении.

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Учеба в сентябре 2020

5 мая председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак рассказал, что весь сентябрь школьники будут догонять программу, которую пропустили из-за карантина в конце учебного года.

Это необходимо для уверенности в том, что во время карантина все школьники смотрели видеоуроки.