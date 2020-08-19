Задержание вагнеровцев: что за спецоперация Украины и реальна ли она

18 августа журналист Юрий Бутусов сообщил о том, что спецслужбы Украины якобы готовили операцию по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, для чего заманили их в Беларусь.

Как мы знаем, в этой истории нет счастливого завершения для Украины. Вагнеровцев арестовали в Беларуси, а затем выдали Российской Федерации.

Сейчас говорят о том, что причиной провала этой спецоперации было сопротивление Офиса президента.

Факты ICTV рассказывают, что известно о спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера и кого обвиняют в ее срыве.

Суть операции

По информации Бутусова, целью спецоперации украинских спецслужб был розыск и задержание 28 вагнеровцев. В этой группе должны были быть двое террористов, причастных к сбитию малазийского Boeing MH17.

— Девять террористов с 28 были гражданами Украины, и использовали украинские паспорта. 11 человек из группы уже находились в базе розыска Миротворец. Группу в СМИ назвали вагнеровцы, но в реальном Вагнере большинство из них не служили. Они были наемниками, которым все равно за кого воевать. Во время вербовки наемников они дали подробные показания на видео о своих преступлениях на территории Украины — они хвастались, думая, что показывают уровень своей квалификации, — сообщил Бутусов.

Операция по поиску и задержанию наемников началась около года назад. В ней участвовали СБУ, ГРУ и департамент по военным преступлениям Офиса генерального прокурора.

Боевикам прислали якобы приглашение на работу в Венесуэле, где их задачей должна была стать охрана нефтяных вышек. В итоге смогли собрать группу из 33 человек, среди которых были как интересные украинским спецслужбам лица, так и те, кто случайно попал в нее.

Реализация плана по задержанию боевиков должна была начаться 24 июля, когда водитель должен был привезти всю группу из Москвы в аэропорт белорусского города Минск.

Никаких задержек в городе не планировали. Группа должна была сразу сесть на самолет, следовавший в Стамбул (Турция). А пролетая в небе над Украиной произошел бы инцидент, который спровоцировал бы неотложную посадку в нашем государстве.

— К тому же на рейс был куплен билет еще одному агенту СБУ, у которого во время перелета над территорией Украины должен был случится эпилептический припадок или что-то хуже, что требовало бы немедленной посадки самолета в Киеве для оказания экстренной медицинской помощи “больному”. В самолет должна была зайти группа спецназа Альфа и задержать всех наемников, — рассказал в Facebook Евгений Шевченко.

Однако операцию так и не осуществили. И сейчас в этом обвиняют Офис президента, и его руководителей.

Кто виноват в провале

Срыв операции состоялся якобы после совещания в Офисе президента, которое состоялась с участием главы государства Владимира Зеленского, первого заместителя председателя СНБО Руслана Демченко, председателя ОП Андрея Ермака и его заместителя по вопросам обороны Романа Машовца.

В своем посте Бутусов приводит информацию о том, что за остановку спецоперации выступал именно Ермак, ссылаясь на то, что она может негативно повлиять на переговоры с помощником президента РФ Владимира Путина Дмитрием Козаком.

Это также негативно повлияло бы на новый режим прекращения огня на Донбассе. По информации журналиста, представители спецслужб говорили о том, что отложение операции может привести к ее полному срыву.

Однако президент поддержал инициативу председателя ОП и перенес захват террористов на 30 июля. Поэтому группу пришлось заселить в один из санаториев.

— По данным СБУ, уже на следующий день ФСБ в полном объеме получили информацию о подготовке спецоперации наших контрразведчиков. И чтобы все не выглядело столь уж очевидным, они слили эти данные в КГБ Беларуси, после чего произошло задержание и последующее возвращение наемников в РФ, — написал Шевченко.

За день до вылета белорусские спецслужбы задержали всю группу. Вскоре после этого Зеленский начал переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко о выдаче Украине хотя бы тех девяти человек, которые являются гражданами нашей страны.

В комментарии Фактам ICTV экс-начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк заявил, что не верит в версию о причастности Украины к задержанию членов ЧГК Вагнер.

— Ситуация могла бы быть спланирована, осуществлена и продолжена СБУ только в случае сильного и всеобъемлющего взаимодействия со спецслужбами России и Беларуси. Поэтому в ее реальность, мягко говоря, слабо верится, — говорит Вовк.

Офис генерального прокурора направил Беларуси просьбу об экстрадиции задержанных. Все попытки Украины получить боевиков закончились ничем.

Беларусь передала задержанных террористов России. Если ФСБ действительно передало информацию о подготовке спецоперации Беларуси, может быть, у нас не было и шанса на экстрадицию задержанных.

Ведь РФ и Беларусь могли предварительно договориться, чем это все закончится. Но не исчезает вопрос: Как Россия получила информацию о спецоперации?

На заседании, которое состоялось 3 августа, начальник Главного управления разведки Василий Бурба отмечал, что утечка информации произошла из-за “крота”, который знал подробности операции.

Он требовал начать проверку всех, кто знал о ней. Однако расследование провала так и не начали, а глава государства отреагировал на это лишь увольнением Бурбы.

Была ли спецоперация

Конечно, такая резонансная тема не могла остаться без внимания общественных деятелей и чиновников. Вскоре после сообщения Бутусова журналистка Янина Соколова опубликовала видео, на котором якобы вербуют боевиков Вагнера.

Сейчас реальность соответствующих записей не подтверждена, но это довольно интересная информация для прослушивания.

Вовк считает, что в ситуации с обвинением в срыве спецоперации привела реакция власти. А точнее ее отсутствие.

Власть слишком поздно начала комментировать всю ситуацию с задержанием боевиков, что привело к общему недоверию к ней. Людям гораздо легче было поверить и в существование спецоперации, и в ее срыв.

— Это единственная медийная ошибка власти в этой ситуации. Нужно было сразу сказать, что произошло. С другой стороны, Украина должна была резко реагировать на то, что Лукашенко обещал отдать установленных участников террористических организаций “ЛНР” и “ДНР” в Украину, но не выполнил этого. Вместе с тем он не выполнил обещание белорусскому народу, которому сказал, что эти бойцы приехали для проведения террористических акций и других акций для срыва выборов в Беларуси. Но впоследствии отпустил их без обвинений и решения суда. Это говорит о том, что эта операция была спланирована и осуществлена ​​не СБУ, а ФСБ и КГБ Беларуси, — высказывает мнение экс-начальник Главного следственного управления СБУ.

На соответствующую историю в СМИ уже успел отреагировать новый руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. По его словам, многие факторы говорят о том, что вагнеровцы попали в Беларусь благодаря российским спецслужбам.

Он рассказал Укринформу о том, что боевики появились на территории Беларуси незадолго до выборов президента и слабо верит в то, что их могли обманом заманить в страну, особенно учитывая то, что ЧВК работает в координации со спецслужбами РФ.

— Очень подробную фейковую версию о якобы причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске опубликовали спецслужбы РФ в российском издании Комсомольская правда 6 августа. То есть, уже через неделю после задержания боевиков белорусскими силовиками и публичных обвинений в адрес России со стороны белорусских властей во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и попытки повлиять на результаты выборов, — заявил Буданов.

Действительно, информация, приведенная в материале Комсомольской правды очень схожа с той, которую сейчас приводят украинские журналисты и общественные деятели.

Напрашивается два вывода: либо украинские СМИ проглотили “наживку”, подготовленную российской пропагандой, либо украинские спецслужбы все же были причастны к появлению боевиков в Беларуси.

Но, зная как работает машина российской пропаганды, в последнее трудно поверить.

Подобное говорят и в Офисе президента. Антикризисный советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что историю с задержанием вагнеровцев можно назвали лишь “запойной”.

— История очень запойная. Поскольку серьезно предлагает нам поверить в то, что профессионалов на контракте, которые имеют за плечами несколько войн, и которые действуют по регламентированным кураторами протоколом, неизвестный вербовщик (из Украины) разумно и беспроблемно провел по перевалке в Беларусь. Где их и задержали белорусские спецслужбы. И вместо привычного тихого рассмотрения с российским ГРУ, устроили грандиозное PR-представление, — написал Подоляк.

фальшивая музыка Вагнера) Время блестящих медийных операций. В которые мы с удовольствием и добровольно погружаемся,… Опубликовано Михаилом Подоляком Вторник, 18 августа 2020 г.

Вскоре после публикации информации Андрей Ермак заявил изданию LB.ua о том, что все это выглядит как хорошо продуманная дезинформация.

— Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания. И очень удивляет, что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий, — говорит Ермак.

Он тоже обращает внимание на то, что впервые подобная информация появилась в российском издании. Сейчас это является самой большой проблемой версии журналистов.

Но не только России может быть выгодно распространение версий о спецоперации СБУ в СМИ.

— Мне кажется, что здесь больше идут акции по внутренним противоречиям во власти Украины. А именно неразборчивость Офиса президента, неумение вовремя ответить, отреагировать на фейки или другие провокации, что приводит к тому, что их успевают обвинить в срыве операции СБУ, срыве привлечения к ответственности тех, кто сбивал наши военные самолеты и даже якобы сбил MH17, — говорит Вовк.

Сначала нужно разобраться, была ли вообще операция. Да, официальные учреждения заявляют о том, что никакого плана по задержанию вагнеровцев не было.

Среди доказательств, только опубликованные журналистами записи, но и то, насколько они реальны, нужно установить. Если же спецоперация была — провести расследование, которое прежде всего будет контролировать общественность.

А пока включить холодную голову, ведь нужно не забывать, насколько непредсказуемой может быть Россия и ее пропаганда.

Владислав Бомбела