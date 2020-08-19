Затримання вагнерівців: що за спецоперація України і чи реальна вона

18 серпня журналіст Юрій Бутусов повідомив про те, що спецслужби України нібито готували операцію із затримання бойовиків ПВК Вагнера, для чого заманили їх в Білорусь.

Як ми знаємо, у цієї історії немає щасливого завершення для України. Вагнерівців заарештували у Білорусі, а згодом видали Російській Федерації.

Нині ж кажуть про те, що причиною провалу цієї спецоперації був супротив Офісу президента.

Факти ICTV розповідають, що відомо про спецоперацію із захоплення бойовиків ПВК Вагнера і кого звинувачують у її зриві.

Суть операції

За інформацією Бутусова, ціллю спецоперації українських спецслужб був розшук і затримання 28 вагнерівців. У цій групі мали б бути двоє терористів, які причетні до збиття малазійського Boeing MH17.

– Дев’ять терористів з 28 були громадянами України, і використовували українські паспорти. 11 осіб з групи вже знаходилися в базі розшуку Миротворець. Групу в ЗМІ назвали вагнерівці, але в реальному Вагнері більшість з них не служили. Вони були найманцями, яким все одно за кого воювати. Під час вербування найманців вони дали докладні свідчення на відео про свої злочини на території України – вони хвалилися, думаючи, що показують рівень своєї кваліфікації, – повідомив Бутусов.

Операція із пошуку і затримання найманців розпочалася близько року тому. В ній брали участь СБУ, ГРУ та департамент з військових злочинів Офісу генерального прокурора.

Бойовикам надіслали нібито запрошення на роботу у Венесуелі, де їхнім завданням мала б стати охорона нафтових веж. В підсумку змогли зібрати групу з 33 людей, серед яких були як цікаві українським спецслужбам особи, так і ті, хто випадково потрапив до неї.

Реалізацію плану із затримання бойовиків мали б розпочатися 24 липня, коли водій мав привезти всю групу з Москви в аеропорт білоруського міста Мінськ.

Жодних затримок у місті не мало б бути. Група мала б одразу сісти на літак, який прямував до Стамбулу (Туреччина). А пролітаючи в небі над Україною мав би статися інцидент, який спровокував би невідкладну посадку в нашій державі.

– На той самий рейс був куплений квиток ще одному агенту СБУ, у якого під час перельоту над територією України повинен був трапиться епілептичний припадок або щось гірше, що вимагало б негайної посадки літака в Києві для надання екстреної медичної допомоги “хворому”. До літака повинна була зайти група спецназу Альфа і затримати всіх найманців, – розповів у Facebook Євген Шевченко.



Однак операцію так і не здійснили. І нині у цьому звинувачують Офіс президента, та його керівників.

Хто винний у провалі

Зрив операції відбувся нібито після наради в Офісі президента, яка відбулася за участі голови держави Володимира Зеленського, першого заступника голови РНБО Руслана Демченка, голови ОП Андрія Єрмака та його заступника з питань оборони Романа Машовця.

У своєму пості Бутусов наводить інформацію про те, що за зупинку спецоперації виступав саме Єрмак, посилаючись на те, що вона може негативно вплинути на переговори з помічником президента РФ Володимира Путіна Дмитром Козаком.

Це також негативно вплинуло б на новий режим припинення вогню на Донбасі. За інформацією журналіста, представники спецслужб казали про те, що відкладення операції може призвести до її повного зриву.

Однак президент підтримав ініціативу голови ОП та переніс захоплення терористів на 30 липня. Через це групу довелося заселити в один з санаторіїв.

– За даними СБУ, вже наступного дня ФСБ в повному обсязі отримали інформацію про підготовку спецоперації наших контррозвідників. І щоб все не виглядало настільки вже очевидним, вони злили ці дані в КДБ Білорусі, після чого відбулося затримання і подальше повернення найманців в РФ, – написав Шевченко.

За день до вильоту білоруські спецслужби затримали всю групу. Незадовго після цього Зеленський почав переговори з президентом Білорусі Олександром Лукашенком щодо видачі України хоча б тих дев’ятьох осіб, які є громадянами нашої країни.

У коментарі Фактам ICTV екс-начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк заявив, що не вірить у версію щодо причетності України до затримання членів ПВК Вагнер.

– Ситуація могла б бути спланована, здійснена і продовжена СБУ лише у разі сильної і всеосяжної взаємодії зі спецслужбами Росії та Білорусі. Тому щодо її реальності, м’яко кажучи, маю сумнів, – каже Вовк.

Офіс генерального прокурора направив Білорусі прохання про екстрадицію затриманих. Всі намагання України отримати бойовиків закінчилися нічим.

Білорусь передала затриманих терористів Росії. Якщо ФСБ і справді передало інформацію щодо підготовки спецоперації Білорусі, то, можливо, у нас не було і шансу на екстрадицію затриманих.

Адже РФ і Білорусь могли попередньо домовитися, чим це все завершиться. Але не зникає запитання: Як Росія отримала інформацію про спецоперацію?

На засіданні, яке відбулося 3 серпня начальник Головного управління розвідки Василь Бурба наголошував на тому, що витік інформації стався через “крота”, який знав подробиці операції.

Він вимагав почати перевірку всіх, хто знав про неї. Однак розслідування провалу так і не розпочали, а глава держави відреагував на це лише звільненням Бурби.

Чи була спецоперація

Звичайно, така резонансна тема не могла залишитися без уваги громадських діячів та високопосадовців. Незадовго після повідомлення Бутусова журналістка Яніна Соколова опублікувала відео, на якому нібито вербують бойовиків Вагнера.

Нині реальність відповідних записів не підтверджена, але це досить цікава інформація для прослуховування.

Вовк вважає, що до ситуації зі звинуваченням у зриві спецоперації призвела реакція влади. А точніше її відсутність.

Влада занадто пізно почала коментувати всю ситуацію із затриманням бойовиків, що призвело до загальної недовіри до неї. Людям набагато легше було повірити і в існування спецоперації, і в її зрив.

– Це єдина медійна помилка влади в цій ситуації. Потрібно було одразу сказати, що сталося. З іншого боку, Україна повинна була різко реагувати на те, що Лукашенко обіцяв віддати встановлених учасників терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР” в Україну, але не виконав цього. Водночас, він не виконав обіцянки білоруському народу, якому сказав, що ці бійці приїхали для проведення терористичних акцій та інших акцій для зриву виборів у Білорусі. Але згодом відпустив їх без жодних звинувачень і рішень суду. Це говорить про те, що ця операція була спланована і здійснена не СБУ, а ФСБ та КДБ Білорусі, – висловлює думку екс-начальник Головного слідчого управління СБУ.

На відповідну історію у ЗМІ вже встиг відреагувати новий керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, багато факторів говорять про те, що вагнерівці потрапили до Білорусі завдяки російським спецслужбам.

Він розповів Укрінформу про те, що бойовики з’явилися на території Білорусі незадовго до виборів президента і має сумнів в тому, що їх могли обманом заманити в країну, особливо враховуючи те, що ПВК працює в координації з спецслужбами РФ.

– Дуже детальну фейкову версію про нібито причетність СБУ до появи вагнерівців в Мінську опублікували спецслужби РФ в російському виданні Комсомольская правда 6 серпня. Тобто, вже через тиждень після затримання бойовиків білоруськими силовиками і публічних звинувачень на адресу Росії з боку білоруської влади у втручанні у внутрішні справи Білорусі і спроби вплинути на результати виборів, – заявив Буданов.

Справді, інформація, наведена у матеріалі Комсомольской правды дуже схожа з тією, яку нині наводять українські журналісти і громадські діячі.

Напрошується два висновки: або українські ЗМІ проковтнули “наживку”, підготовлену російською пропагандою, або українські спецслужби все ж були причетні до появи бойовиків в Білорусі.

Але, знаючи як працює машина російської пропаганди, в останнє важко повірити.

Подібне кажуть і в Офісі президента. Антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що історію із затриманням вагнерівців можна назвали лише “запійною”.

– Історія дуже запійна. Оскільки серйозно пропонує нам повірити в те, що професіоналів на контракті, які мають за плечима кілька воєн, і які діють за регламентованим кураторами протоколом, невідомий вербувальник (з України) розумно і безпроблемно провів з перевалки до Білорусі. Де їх і затримали білоруські спецслужби. І замість звичного тихого розгляду з російським ГРУ, влаштували грандіозну PR-виставу, – написав Подоляк.

фальшивая музыка Вагнера) Время блестящих медийных операций. В которые мы с удовольствием и добровольно погружаемся,… Опубликовано Михаилом Подоляком Вторник, 18 августа 2020 г.

Незадовго після публікації інформації Андрій Єрмак заявив виданню LB.ua про те, що все це виглядає як добре продумана дезінформація.

– Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія. І дуже дивує, що деякі українські громадяни публічно розповсюджують саме цю версію подій, – каже Єрмак.

Він теж звертає увагу на те, що вперше подібна інформація з’явилася у російському виданні. Нині це є найбільшою проблемою з версією журналістів.

Та не лише Росії може бути вигідне розповсюдження версій про спецоперацію СБУ у ЗМІ.

– Мені здається, що тут більше йдуть акції щодо внутрішніх протиріч у владі України. А саме нерозбірливість Офісу президента, невміння вчасно відповісти, відреагувати на фейки чи інші провокації, доводить до того, що їх встигають звинуватити у зриві операції СБУ, зриві притягнення до відповідальності тих, хто збивав наші військові літаки і навіть, нібито збив MH17, – говорить Вовк.

Спочатку потрібно розібратися, чи була взагалі операція. Так, офіційні установи заявляють про те, що жодного плану із затримання вагнерівців не було.

Серед доказів, лише опубліковані журналістами записи, але і те, наскільки вони реальні, потрібно встановити. Якщо ж спецоперація була – провести розслідування, яке насамперед контролюватиме громадськість.

А поки увімкнути холодну голову, адже потрібно не забувати, наскільки непередбачуваною може бути Росія і її пропаганда.

Владислав Бомбела