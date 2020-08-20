Справа Гандзюк: Мангера і Левіна відправили у СІЗО на два місяці

Фігурантів у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна та Владислава Мангера відправили у СІЗО на два місяці без права внесення застави.

Рішення ухвалив Дніпровський районний суд Києва 20 серпня.

Мангер та Левін пробудуть під вартою до 18 жовтня.

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Підготовче засідання по справі вбивства Катерини Гандзюк. Суддя вийшов з нарадчої. Опубликовано Masi Nayyem Среда, 19 августа 2020 г.

Справа Катерини Гандзюк

Напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк стався 31 липня 2018 року. Жінку облили кислотою. Вона потрапила до лікарні, де пробула три місяці. На жаль, лікарям не вдалося врятувати життя Гандзюк, він отриманих опіків вона померла 4 листопада 2018 року.

У червні 2019 року суд ув’язнив п’ятьох виконавців замовного вбивства, вони визнали свою провину.

Наприкінці липня 2020 року Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата облради Олексія Левіна щодо замовлення нападу на Катерину Гандзюк.

Джерело: Masi Nayyem