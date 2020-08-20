Владимир Зеленский обратился в Кабинет министров с задачей подготовить концепцию развития сел и небольших городов.

Об этом он рассказал во время рабочей поездки в Херсонскую область.

Глава государства отметил, что посетил сегодня село Садовое на Херсонщине и пообщался с местными жителями. По мнению президента, украинские села требуют системного подхода и развития.

— Хотел бы поставить задачу правительству, чтобы они подготовили принципиальный государственный подход к селам и маленьких городков. Реформа села … Когда должно быть все: лекарства, школа, рабочие места и все органы, которые работают. Я уже не говорю о том, что у людей просто нет интернета. А какие услуги онлайн мы можем предлагать, если нет интернета !? — подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский выразил убеждение, что село Садовое может стать примером “садовой реформы”, чтобы вся Украина увидела, что должно быть в каждом селе.

Поездка Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в ​​Херсонской области.

Глава государства ознакомился с ходом строительства инфраструктурных и социальных объектов, сооружаемых в рамках Национальной программы Большая стройка.

Также Владимир Зеленский принял участие в презентации Стратегии развития Херсонской области.