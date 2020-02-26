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Села без фельдшеров. Почему государство и общины перестали финансировать ФАПы

Села могут остаться без медицинской помощи. Фельдшерско-акушерские пункты нечем финансировать. Государство деньги не выделяет, а у общин их просто нет. Местные чиновники обещают, что проблему можно решить.

Говорят, что в конце года действительно возникли трудности с деньгами. Поэтому пришлось найти выход – в одних забрать, другим отдать. А все потому, что со стартом медицинской реформы государство финансирует только семейных врачей. Они и должны заниматься пациентами и в случае необходимости выезжать на вызов. Если же община хочет ФАП – должна сама оплатить его работу. Детали в сюжете Ольги Читайло.

Напомним, бригады экстренной скорой помощи готовятся к реформированию, которое должно состояться до 2025 года. К этому времени фельдшеры и медсестры пройдут соответствующую переквалификацию. Уже сейчас на парамедиков в Украине учат в Тернополе и Черкассах.

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