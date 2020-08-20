Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів із завданням підготувати концепцію розвитку сіл і невеликих міст.

Про це він розповів під час робочої поїздки до Херсонської області.

Глава держави зазначив, що відвідав сьогодні село Садове на Херсонщині та поспілкувався з місцевими мешканцями. На думку президента, українські села потребують системного підходу та розвитку.

– Хотів би поставити завдання уряду, щоб вони підготували принциповий державний підхід до сіл та маленьких містечок. Реформа села… Коли має бути все: ліки, школа, робочі місця і всі органи, які працюють. Я вже не кажу про те, що у людей просто немає інтернету. А які послуги онлайн ми можемо пропонувати, якщо нема інтернету!? – наголосив президент.

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Володимир Зеленський висловив переконання, що село Садове може стати прикладом “садової реформи”, щоб уся Україна побачила, що має бути в кожному селі.

Поїздка Зеленського

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою до Херсонської області.

Глава держави ознайомився з перебігом будівництва інфраструктурних та соціальних об’єктів, що споруджуються в межах Національної програми Велике будівництво.

Також Володимир Зеленський взяв участь у презентації Стратегії розвитку Херсонської області.