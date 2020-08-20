Зеленский надеется на нормандский саммит после встречи советников стран

Встреча нормандской четверки с участием Украины, Германии, Франции и России может пройти после проведения встречи советников лидеров стран.

Такое предположение высказал президент Владимир Зеленский во время поездки в Херсонскую область.

— Подтвердили встречу советники нормандского формата — это говорит о том, что после советников будем ждать продолжения и встречи лидеров нормандии, — сказал глава государства.

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Владимир Зеленский также добавил, что переговорный процесс по Донбассу не стоит на месте, но хотелось бы большего.

Накануне он уже заявлял, что назначение даты саммита нормандской четверки в Берлине возможно в ближайшее время. По словам президента, уже есть подтверждение со стороны Германии, Франции и даже России.

Прошлая встреча лидеров состоялась в Париже 9 декабря 2019 года.