Зеленський сподівається на нормандський саміт після зустрічі радників країн

Зустріч нормандської четвірки за участі України, Німеччини, Франції та Росії може відбутися після проведення зустрічі радників лідерів країн.

Таке припущення висловив президент Володимир Зеленський під час поїздки до Херсонської області.

– Підтвердили зустріч радники нормандського формату – це говорить про те, що після радників чекатимемо продовження і зустрічі лідерів нормандії, – сказав глава держави.

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Володимир Зеленський також додав, що переговорний процес щодо Донбасу не стоїть на місці, але хотілось би більшого.

Напередодні він вже заявляв, що призначення дати саміту нормандської четвірки в Берліні можливе найближчим часом. За словами президента, вже є підтвердження з боку Німеччини, Франції і навіть Росії.

Минула зустріч лідерів відбулася у Парижі 9 грудня 2019 року.